Ucraina, ecco il piano di Trump: Kiev rinuncia alla Nato. Crimea, Luhansk e Donetsk alla Russia

Il piano degli Stati Uniti per la pace in Ucraina continua a far discutere. Donald Trump ha stilato un documento, articolato in 28 punti, che per l’Unione europea rappresenta di fatto una resa. Prevede, tra le altre cose, il passaggio di Crimea, Luhansk e Donetsk sotto il controllo della Russia, ma non solo. Kiev dovrebbe rinunciare a entrare nella Nato e i caccia europei verrebbero dislocati in Polonia (mentre resterebbero quelli del Patto Atlantico). Infine secondo il piano, in Ucraina, entro 100 giorni dalla firma dell’accordo, si dovranno tenere le elezioni.