Ucraina, ecco il piano di Trump: Kiev rinuncia alla Nato. Crimea, Luhansk e Donetsk alla Russia

Il piano degli Stati Uniti per la pace in Ucraina continua a far discutere. Donald Trump ha stilato un documento, articolato in 28 punti, che per l’Unione europea rappresenta di fatto una resa. Prevede, tra le altre cose, il passaggio di Crimea, Luhansk e Donetsk sotto il controllo della Russia, ma non solo. Kiev dovrebbe rinunciare a entrare nella Nato e i caccia europei verrebbero dislocati in Polonia (mentre resterebbero quelli del Patto Atlantico). Infine secondo il piano, in Ucraina, entro 100 giorni dalla firma dell’accordo, si dovranno tenere le elezioni.
Piano Trump? “La pace deve coinvolgere tutte le parti perché sia giusta e risolva le cause del conflitto. Non puoi fare la pace senza l’Ucraina”. Lo dice a la Repubblica il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e inviato per l’Ucraina del Vaticano cardinale Matteo Maria Zuppi. Sulla possibile cessione da parte dei territori ucraini, il porporato afferma: “Nella trattativa bisogna coniugare il realismo, lo sguardo al futuro e il diritto. Questo è proprio l’oggetto del negoziato, dove però tutti devono perdere e vincere qualcosa. Solo così si può raggiungere la pace, altrimenti sarebbe una resa”.
Zuppi ha poi annunciato che Iryna Verescuk, vice capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina “ha presentato la richiesta formale da parte del presidente Zelensky di un coinvolgimento della Santa Sede per lo scambio di prigionieri, sia militari che civili, e per continuare l’impegno per i bambini”.
“Le notizie di queste ore mi sembrano molto più importanti di queste discussioni: la bozza di un piano di pace, la bozza di un accordo in 28 punti su cui lo stesso Zelensky oggi dice ‘ne parlerò con Trump’. Mi sembra di tornare ai giorni del conflitto fra Israele e Hamas, con la prima bozza di Trump che veniva derisa e boicottata”. Così il vicepremier Matteo Salvini, ospite di 24Mattino su Radio 24, risponde a chi chiede se la Lega voterà in Parlamento il prossimo pacchetto di aiuti all’Ucraina.
La bozza di accordo è penalizzante? “Lasciamolo decidere all’Ucraina. Che a protestare sia una signora lettone o sia qualche ministro europeo che si sente scavalcato… Se Zelensky dice ‘parliamone’, se i russi dicono ‘parliamone’, se gli americani ci stanno lavorando, – risponde il leader della Lega – non penso che spetti a Bruxelles, Parigi o Berlino boicottare e fermare. Conto che non serva più parlare di nuove armi perché il conflitto sarà cessato per il bene dei ragazzi che oggi stanno morendo al fronte. Mentre è emerso uno scandalo con 100 milioni di dollari di presunta corruzione, 2 ministri licenziati, bagni d’oro, ville e conti all’estero di uomini vicinissimi a Zelensky. Andrei molto cauto”.
A chi torna a chiedere se la Lega sia pronta a votare il nuovo pacchetto di aiuti a Kiev, Salvini risponde: “Noi abbiamo sempre votato qualsiasi tipo di aiuto all’Ucraina, aspettiamo di vedere se la pace a cui sta lavorando Trump arriverà in porto. Siccome si parla dell’anno prossimo, è inutile commentare oggi quello che, citando il Santo Padre, spero che l’anno prossimo non sia più. Ovvero, la fine della guerra in Ucraina”.
Abbattuti 33 droni ucraini stanotte sulle regioni russe dalle forze di difesa area di Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, citando il ministero della Difesa russo.
Tutti i prigionieri e i corpi rimanenti saranno scambiati con il principio “tutti per tutti”, i detenuti civili e gli ostaggi saranno restituiti, compresi i bambini. Sarà implementato un programma di ricongiungimento familiare e saranno adottate misure per alleviare le sofferenze delle vittime del conflitto. Lo riporta Axios citando una bozza del Piano Usa per la pace in 28 punti, verificata da un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e una fonte a conoscenza della proposta.
Secondo il piano di pace in 28 punti degli Usa, in Ucraina si terranno le elezioni entro 100 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Lo riporta Axios citando una bozza verificata da un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e una fonte a conoscenza della proposta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato ad Axios a settembre di voler indire le elezioni una volta raggiunto un cessate il fuoco.
Un accordo globale di non aggressione sarà concluso tra Russia, Ucraina ed Europa. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte. Lo riporta Axios citando una bozza verificata da un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e una fonte a conoscenza della proposta. La Russia “non invaderà i Paesi vicini e che la Nato non si espanderà ulteriormente”.
Il piano prevede anche un “dialogo tra Russia e Nato, mediato dagli Stati Uniti, per risolvere tutte le questioni di sicurezza e creare le condizioni per una de-escalation al fine di garantire la sicurezza globale e aumentare le opportunità di cooperazione e di futuro sviluppo economico”.
Crimea, Luhansk e Donetsk saranno riconosciute come “territori russi di fatto”, anche dagli Stati Uniti. Kherson e Zaporizhzhia saranno congelate lungo la linea di contatto, il che comporterà un riconoscimento di fatto lungo la linea di contatto. Lo scrive Axios, sulla base di una bozza del piano Usa per la pace in 28 punti, e verificata da un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e una fonte a conoscenza della proposta La Russia rinuncerà ad altri territori concordati che controlla al di fuori delle cinque regioni.
Le forze ucraine “si ritireranno dalla parte dell’Oblast’ di Donetsk attualmente sotto il loro controllo, e questa zona di ritiro sarà considerata una zona cuscinetto neutrale e demilitarizzata, riconosciuta a livello internazionale come territorio appartenente alla Federazione Russa. Le forze russe non entreranno in questa zona demilitarizzata”.
Dopo aver concordato i futuri accordi territoriali, sia la Russia che l’Ucraina “si impegnano a non modificarli con la forza”. La Russia non impedirà all’Ucraina di utilizzare il fiume Dnepr per attività commerciali e saranno raggiunti accordi sul libero trasporto di grano attraverso il Mar Nero.
Il piano di pace in 28 punti del presidente Trump per l’Ucraina costringerebbe Kiev a rinunciare ad altro territorio a est, a limitare le dimensioni del suo esercito e ad accettare di non entrare mai nella Nato. Lo riporta Axios citando una bozza verificata da un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e una fonte a conoscenza della proposta.
Nel piano di pace in 28 punti degli Usa, la Nato accetta di non dislocare truppe in Ucraina mentre i caccia europei saranno dislocati in Polonia per proteggere l’Ucraina. Lo scrive Axios, citando una bozza verificata da un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e una fonte a conoscenza della proposta.