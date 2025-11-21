Sicurezza, Renzi: "Governo sta fallendo su sue parole d'ordine"

(LaPresse) “A Milano hanno accoltellato un ragazzo di 22 anni. Salvini e Meloni hanno perso la parola, hanno perso la favella. Da quando ci sono loro c’è meno sicurezza e in compenso è aumentata la pressione fiscale. Questo governo sta fallendo per questo motivo, non perché non risponde alle parole d’ordine della sinistra, ma alle parole d’ordine della destra”. Lo ha detto Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, intervistato a margine della chiusura della campagna elettorale per le regionali in Campania, che si è svolta presso il Cinema Metropolitan a Napoli.