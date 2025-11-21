Milano, ragazzo accoltellato. Interrogati gli aggressori

“Il ragazzo ha risposto, nient’altro, in questo momento è davvero preoccupatissimo e sconvolto per le condizioni di Davide a cui manifesta ovviamente vicinanza, augurandogli il meglio e anch’io personalmente vorrei fare lo stesso per la famiglia perché mi sembra doveroso farlo assolutamente come genitore”. Così Elena Patrucchi, legale di Ahmed Atia, il 18enne accusato di aver partecipato all’accoltellamento dello studente della Bocconi, al termine dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore.