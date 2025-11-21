Accesso Archivi

Regionali Campania, Renzi: "Fico avrà grande aiuto dai sindaci"

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) “Io penso che nessuno ce la possa fare da solo. Non trovo uno che ce la possa fare senza squadra. Ma sarà aiuto dai sindaci, perché i sindaci aiutano. In più qui c’è uno molto bravo che fa il sindaco di Napoli, che si chiama Gaetano Manfredi, che è il capo dei sindaci dell’Anci, che è una figura di riferimento per tutti e quindi è evidente che ci sarà il sostegno di tutte le forza politiche e dei sindaci. Ma non è che Fico va aiutato perché ha dei problemi Fico. Fico va aiutato perché tutti i candidati vanno aiutati”. Lo ha detto Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, intervistato a margine della chiusura della campagna elettorale per le regionali in Campania, che si è svolta presso il Cinema Metropolitan a Napoli. “Qui c’è centrosinistra contro centrodestra. Il centrosinistra vincerà anche perché c’è questo simbolo di Casa Riformista, perché se prenderemo i voti che pensiamo allora la vittoria sarà sicura” ha aggiunto.