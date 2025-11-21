Regionali Campania 2025, campo largo unito a Napoli per Fico: “Vinciamo qui e poi nel Paese”

Vincere insieme oggi in Campania per poi ripetersi alle politiche del 2027. Prende forma a Napoli la foto del campo largo, l’ampia coalizione di centrosinistra con i leader che si sono riuniti al Teatro Mediterraneo per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico, presidente della Camera nella scorsa legislatura e candidato del centrosinistra alle regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre.

Baci, abbracci e strette di mano tra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Maria Elena Boschi, Riccardo Magi e il candidato Fico, ma anche con il governatore uscente Vincenzo De Luca, a lungo considerato un alleato “scomodo” prima con la querelle sul terzo mandato e poi nel corso della campagna elettorale, con le bordate lanciate contro Fico e contro uno dei suoi principali sponsor, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, anche lui presente in sala.

Fico verso le Regionali in Campania

Polemiche chiuse con la “benedizione” impartita da De Luca a Fico al loro incontro in sala: “In bocca al lupo guagliò”, le parole dell’ex sindaco di Salerno al candidato del centrosinistra. “Lunedi vinceremo le elezioni e non batteremo solo Cirielli, ma batteremo direttamente Meloni – ha detto Fico dal palco – loro non hanno dignità perché non hanno mai aiutato le persone. Chi ha aiutato le persone lo ha fatto con il reddito di cittadinanza, che loro hanno tolto il primo giorno di governo. Qui c’è chi non ha mai tradito il Sud e la Campania, anche nelle differenze”.

Schlein: “Fico è la persona giusta”

Fico “è la persona giusta per rappresentare tutta la coalizione in questa sfida, una coalizione che abbiamo costruito in tutte e sette le regioni che andavano al voto”, ha sottolineato la segretaria del Pd Elly Schlein, ricordando che “non succedeva da vent’anni. E noi, testardamente unitari, ne siamo particolarmente contenti”. Per il presidente del M5S Giuseppe Conte “alle regionali lavoriamo sui singoli progetti, in questo territorio come negli altri territori. Dopo inizieremo a costruire una partita nazionale”.

Il campo largo e le elezioni del 2027

Sono i leader di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni a spingere più di tutti per l’apertura di un tavolo di coalizione e per la costruzione di un programma unitario con il quale presentarsi alle politiche del 2027.

“Quello che conta – ha detto Fratoianni – è costruire un’alternativa credibile a una pessima destra, e farlo possibilmente tutti assieme a una sola condizione, che non preveda né veti, né perimetri, né album delle facce, ma preveda la convergenza su un programma”. Stessa linea per Bonelli: “Non è più tempo di incertezze, dopo queste elezioni regionali deve partire la costruzione del programma. Vinceremo queste elezioni e inizierà il countdown per una sorta di avviso di sfratto per il governo”.

Per Italia Viva e per la lista Casa Riformista è intervenuta Maria Elena Boschi: “Oggi vinciamo in Campania, domani vinciamo nel Paese per mandare a casa il governo Meloni, per essere un’alternativa a questo governo che aumenta le tasse, non aumenta i salari, non aumenta le pensioni, non aiuta le nostre imprese, non aiuta le nostre famiglie. Faremo bene in Campania, vinceremo qui per governare poi ancora meglio”, ha detto. Riccardo Magi, leader di Più Europa, nel corso del suo intervento ha invitato la platea a rivolgere un applauso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, citando il caso nato con l’indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Verità.