Regionali Campania 2025, Fico: “Coalizione salda, vinceremo”

“È una bella responsabilità guidare la Regione Campania, in caso di vittoria, una responsabilità verso tutti i cittadini. Oggi c’è una coalizione unita, salda, perché ha lavorato in questi mesi su obiettivi politici. Io penso che in questo momento c’è una coalizione forte che vincerà le elezioni“. Così Roberto Fico, candidato presidente alla Regione Campania per la coalizione di centrosinistra, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale alla Mostra d’Oltremare di Napoli in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre.