Regionali Campania 2025: da Conte a Schlein, i segretari del campo largo alla chiusura della campagna di Fico

Ci sono tutti i segretari dei partiti della coalizione del cosiddetto ‘campo largo’ di centrosinistra sul palco del teatro della Mostra d’Oltremare a Napoli per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico per le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. Conte, Schlein, Maraio, Magi, Fratoianni, Bonelli, tutti hanno parlato dal podio. Assente Matteo Renzi, al suo posto c’è stata Maria Elena Boschi. Fico ha abbracciato tutti facendo ingresso nel teatro, stretta di mano anche con il presidente uscente Vincenzo De Luca.