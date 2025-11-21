Greta Thunberg a Verona: "Vergognoso che l'Università cerchi di mettere a tacere i messaggi politici di cui ha paura"

(LaPresse) “È vergognoso che l’Università cerchi di mettere a tacere i messaggi politici di cui ha paura”. Così Greta Thunberg a Verona, invitata dagli organizzatori a un incontro sulla Palestina, parlando della decisione dell’Ateneo di non concedere un’aula per l’evento. L’incontro si è tenuto lo stesso in un’altra aula occupata. “Siamo stanchi degli atti performativi delle istituzioni complici di un genocidio che possono permettere alcuni slogan, ma quando incoraggiamo le persone ad agire, a porre fine alla complicità effettiva, allora controllano”, ha commentato l’attivista svedese. Poi sulla Palestina. “Il tema è più attuale che mai – ha spiegato Greta – Israele continua ad attaccare la Palestina ogni giorno”.