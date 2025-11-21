Centrosinistra, Renzi: "Foto portano male, meno foto e più voti"

(LaPresse) “Io ieri ero a fare campagna elettorale in Puglia con Antonio Decaro, quindi quando ho saputo che c’era questo evento non mi sembrava bello dover cambiare la mia agenda, anche perché noi siamo una squadra, ed è venuta Maria Elena Boschi. Mi pare che l’intervento di Maria Elena sia stato apprezzato come tutti gli altri quindi non vedo nessun problema. Le foto ragazzi portano sfiga, la foto di Vasto ha portato una sfiga cosmica, la foto di Terni idem. Quindi, meno foto più voti”. Lo ha detto Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, intervistato a margine della chiusura della campagna elettorale per le regionali in Campania, che si è svolta presso il Cinema Metropolitan a Napoli. Durante l’evento c’è stato un caloroso abbraccio tra lo stesso Matteo Renzi ,segretario di Italia Viva, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Intervistato da LaPresse su una sua possibile confluenza all’interno di Casa Riformista, il primo cittadino del capoluogo campano ha risposto in maniera secca di non essere iscritto ad alcun partito.