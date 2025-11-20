Venezia, Teatro La Fenice: protesta contro Venezi prima dell’opera inaugurale

“Vi chiediamo un momento della vostra attenzione prima dell’inizio dello spettacolo. Le lavoratrici e i lavoratori del Teatro La Fenice sono qui oggi non nei loro consueti luoghi di lavoro ma in mezzo a voi. Siamo qui perché possiate vedere i volti e ascoltare i voci di chi ogni giorno fa vivere questo teatro con passione, competenza e dedizione”. Con queste parole i sindacati delle maestranze e dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia hanno aperto la loro manifestazione di protesta, fuori dal teatro, prima dell’opera inaugurale ‘La clemenza di Tito’, contro la nomina a direttore musicale di Beatrice Venezi. I lavoratori del teatro hanno letto un comunicato che in origine era stato preparato per essere letto all’interno dello stabile prima dell’inizio della rappresentazione, ipotesi che però è stata negata dalla Direzione. Consegnati anche volantini al pubblico con la spiegazione delle ragioni dei sindacati.