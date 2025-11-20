Schlein: "Disponibile a dialogo con Meloni anche su sicurezza sul lavoro"

“Sul contrasto alla violenza di genere abbiamo votato all’unanimità, assieme alla maggioranza, il codice rosso. Voteremo anche sul reato di femminicidio, su cui è stato raggiunto un accordo, e abbiamo ottenuto ieri con il voto alla Camera all’unanimità sul principio del libero consenso una piccola grande rivoluzione culturale. Su questo tema, come su altri, noi continueremo ad essere disponibili al dialogo, mettendo da parte le forti divergenze politiche, perché è necessario far fare un passo avanti importante al Paese. Mi sono rivolta in passato, alla Presidente del Consiglio, su molti altri temi, uno dei quali è proprio la sicurezza sul lavoro“. Queste le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, intervistata a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale del centrosinistra per le elezioni regionali in Campania, in merito alle possibilità di ulteriore dialogo con la maggioranza dopo l’accordo con Meloni e l’approvazione all’unanimità alla Camera della legge in tema di consenso e violenza sessuale.