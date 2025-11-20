Regionali Campania 2025, Schlein: “Fico è rinnovamento, ma qui non parte da zero”

“È una grande gioia essere qui tutti insieme per sostenere Roberto Fico, la più grande scommessa di rinnovamento che possiamo offrire alle cittadine e ai cittadini campani. Ha fatto bene Roberto a fare una campagna tra la gente, a parlare di bisogni concreti, a parlare della sanità pubblica, a parlare di lavoro dignitoso, di opportunità per i giovani, di quello che faremo per sostenere le imprese di questo territorio, continuare a creare lavoro di qualità. Lavoro non precario, lavoro non sfruttato perché troppi giovani anche in questa regione si vedono offrire delle opportunità che non sono all’altezza dei loro bisogni e dei loro sogni e quindi dobbiamo insistere”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria Pd, a margine della chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico per il centrosinistra alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. “Fortunatamente non partiamo da zero in questa regione – ha aggiunto Schlein – ma dall’esperienza importante del governo regionale di questi anni, con tanto lavoro da completare a partire dai 10 ospedali che bisogna finire di costruire, a partire da politiche di sostegno alle famiglie molto efficaci, a partire da una politica di trasporto pubblico locale per i giovani che ci ha resi particolarmente orgogliosi in questi anni“.