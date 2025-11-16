Regionali Campania 2025, Fico posta video dal gozzo: “FdI parla solo di questo, da noi proposte”

“Altro che crisi internazionali, legge di bilancio, sicurezza o sanità. Ogni giorno c’è un parlamentare di Fratelli d’Italia che scrive del mio gozzo. Noi rispondiamo con proposte, idee, programmi per la nostra Campania. Anche oggi. Non guardiamo alle offese ma al futuro. Così dalla splendida Procida, sul gozzo di cui parla ossessivamente il partito della presidente del Consiglio da una settimana a questa parte”. Lo scrive sui social Roberto Fico, candidato del centrosinistra in Campania, postando un video di un comizio di questo pomeriggio, 16 novembre, dal suo gozzo ormeggiato a Procida. Secondo il centrodestra Fico godrebbe di un ‘ormeggio privilegiato’ per la sua barca, chiamata Paprika: usufruirebbe ancora di una tariffa agevolata concessa quando era presidente della Camera, nonostante non ricopra più questo incarico. Fico ha definito infondate tutte le accuse.