(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato mercoledì ad Ankara il suo omologo turco Erdogan. “La Turchia è sempre pronta a discutere con la Russia proposte che accelerino il cessate il fuoco e aprano la strada a una pace giusta e duratura”, ha affermato Erdogan. “Riteniamo che sarebbe utile riattivare il processo di Istanbul con temi più completi che affrontino i problemi che sono diventati urgenti. Ci aspettiamo inoltre che tutti i nostri partner che desiderano porre fine allo spargimento di sangue nella regione dimostrino un approccio costruttivo al processo di Istanbul”, ha aggiunto.