Ucraina, piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra. Raid di Mosca nella notte, 9 morti – La diretta

Tentativi di riaprire i negoziati per la pace tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, è ad Ankara per un incontro con il presidente turco Erdogan alla presenza dell’inviato statunitense Steve Witkoff, volto a “sviluppare delle soluzioni” per far finire la guerra. Mentre intanto gli Usa hanno approvato la vendita di nuove armi a Kiev per 105 milioni di dollari, nella notte pesanti raid russi hanno colpito varie regioni dell’Ucraina provocando interruzioni di corrente. Ecco tutte le notizie di oggi 19 novembre in diretta.
“Ogni attacco sfacciato contro la vita quotidiana dimostra che la pressione sulla Russia è insufficiente. Sanzioni e assistenza efficaci all’Ucraina possono cambiare questa situazione. Le necessità primarie sono sistemi di difesa aerea, l’aumento delle capacità della nostra aviazione da combattimento e la produzione di droni”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’ultima ondata di attacchi russi nella notte. “La Russia deve essere ritenuta responsabile per ciò che ha fatto“, ha aggiunto.
Nove persone sono morte in seguito a un raid russo a Ternopil nella parte occidentale dell’Ucraina. Lo ha reso noto sui social il presidente Volodymyr Zelensky. “Sono stati colpiti edifici residenziali di nove piani. Si registrano danni notevoli e potrebbero esserci persone sotto le macerie. Al momento ci sono decine di feriti e, purtroppo, nove persone sono morte”, ha affermato spiegando che nella notte sono stati lanciati sull’Ucraina “oltre 470 droni d’attacco e 48 missili di vario tipo, balistici e da crociera”. Zelensky ha parlato anche di un “massiccio attacco” sulla regione di Kharkiv e di un altro raid sulle infrastrutture energetiche a Ivano-Frankivsk e Leopoli. “Anche le regioni di Kiev, Mykolaiv, Cerkasy, Cernihiv e Dnipro sono state sotto attacco”, ha concluso.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato ad Ankara per colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta il Kiev Post pubblicando un video del leader di Kiev che scende dalla scaletta dell’aereo. Secondo l’agenzia turca Anadolu nei colloqui verranno affrontate “questioni dell’agenda bilaterale” e “gli attuali sviluppi relativi alla guerra tra Russia e Ucraina e gli sforzi per stabilire un cessate il fuoco e raggiungere una soluzione duratura, in particolare nell’ambito del Processo di Istanbul“.
Il ministero della Difesa della Romania ha fatto sapere in una nota che nella notte due aerei da caccia tedeschi Eurofighter Typhoon, in servizio come polizia aerea rinforzata, si sono alzati in volo dopo che è stato rilevato il segnale di un drone che si è inoltrato per circa 8 km nello spazio aereo nazionale di Bucarest. Il drone – viene spiegato ancora – è poi ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti e sono stati fatti alzare in volo due F-16 dell’aeronautica romena. “Non sono stati segnalati casi di impatto con il suolo di alcun mezzo aereo. Squadre di specialisti sono pronte a iniziare le ricerche sul campo“, spiega il ministero della Difesa di Bucarest.
In diverse regioni dell’Ucraina si sono verificate interruzioni di corrente di emergenza a causa dell’attacco russo avvenuto nella notte. “Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, i soccorritori e gli operatori del settore energetico inizieranno a eliminare le conseguenze dell’attacco per ripristinare l’alimentazione elettrica nelle regioni il prima possibile. Le interruzioni di corrente di emergenza saranno annullate non appena la situazione nel sistema elettrico si sarà stabilizzata”, ha affermato il ministero dell’Energia di Kiev su Telegram.
Il presidente americano Donald Trump ha inviato una delegazione di alto livello del Pentagono a Kiev nel tentativo di riprendere i colloqui di pace per porre fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Lo scrive il Wall Street Journal spiegando che la delegazione è guidata dal Segretario dell’esercito, Dan Driscoll, insieme a due generali a quattro stelle. Previsto un incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e con alti rappresentanti militari e dell’industria. Secondo il giornale americano in un secondo momento Driscoll dovrebbe tenere dei colloqui anche con funzionari russi.
Due persone sarebbero rimaste uccise in seguito a un raid russo sulla città di Ternopil nell’Ucraina occidentale. Lo scrive ‘Suspline’. Le autorità locali hanno confermato l’attacco spiegando che sono stati colpiti diversi edifici residenziali fra cui uno “a più piani”.
La Polonia “a causa della necessità di garantire la libertà di operazione all’aviazione militare” ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszow e Lublino. Lo ha annunciato sui social l’Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea. Varsavia aveva reso noto di aver fatto alzare i caccia in maniera preventiva a difesa dei propri confini in seguito agli ultimi massicci raid russi sull’Ucraina.
Il Tribunale distrettuale di Basmanny di Mosca ha imposto una multa amministrativa di 50.000 rubli alla cantante Monetochka (Elizaveta Girdimova, iscritta nel registro degli agenti stranieri) per “violazione della procedura per le attività di agente straniero” a causa del suo dissenso contro la guerra in Ucraina. Lo riporta la Tass. La sanzione è in contumacia in quanto la donna si è trasferita in Lituania.
Il ministero della Difesa russo ha confermato che nella giornata di martedì le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare obiettivi nella città russa di Voronezh con missili Atacms di fabbricazione statunitense. “Tutti e quattro i missili sono stati intercettati dai sistemi missilistici S-400 e Pantsir“, ha riferito il ministero citato da Interfax spiegando che “non ci vittime o feriti” fra i civili. “I detriti caduti dai missili distrutti hanno danneggiato i tetti del Centro regionale di gerontologia di Voronezh e di un orfanotrofio, nonché un’abitazione privata”, ha riferito il ministero della Difesa russo.
Il ministero della Difesa russo ha riferito che stanotte i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 65 droni ucraini in volo sul territorio russo. Secondo il ministero – citato da Interfax – 16 droni sono stati neutralizzati sul Mar Nero, 14 ciascuno sulla regione di Voronezh e sul territorio di Krasnodar, 11 sulla regione di Belgorod, 9 sul Mar d’Azov e 1 sulla regione di Bryansk.
Nella notte l’aviazione polacca “a causa dell’attacco della Federazione Russa contro obiettivi situati nel territorio dell’Ucraina” ha effettuato a scopo preventivo operazioni “all’interno dello spazio aereo” di Varsavia. Lo ha affermato il Comando operativo delle forze armate polacche. “Sono state inviate in volo coppie di caccia e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo stato di allerta“, viene spiegato in un post sui social.
La città ucraina di Kharkiv è stata oggetto nella notte di un pesante attacco da parte delle forze armate russe effettuato tramite droni. Il primo bilancio parla di oltre 30 feriti, fra cui due minorenni, e di incendi scoppiati in varie aree della città. Lo hanno riferito le autorità locali citate dai media di Kiev.
L’amministrazione americana starebbe lavorando segretamente con la controparte russa per elaborare un piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo scrive Axios citando funzionari statunitensi e russi. Il piano – viene spiegato – sarebbe composto da 28 punti e si ispirerebbe a quello redatto per il cessate il fuoco a Gaza. Un alto funzionario russo ha dichiarato ad Axios di essere “ottimista” a riguardo.
L’Amministrazione Usa di Donald Trump ha approvato una vendita di armi all’Ucraina per un valore di 105 milioni di dollari, per aiutarla a mantenere i sistemi di difesa aerea missilistica Patriot esistenti. Il dipartimento di Stato ha annunciato di avere firmato e notificato al Congresso l’accordo, che riguarderà pezzi di ricambio, aggiornamenti degli attuali lanciatori ucraini, nonché supporto, addestramento e altre prestazioni accessorie. In una nota, il dipartimento ha affermato che la vendita “sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un Paese partner che rappresenta una forza per la stabilità politica e il progresso economico in Europa“.