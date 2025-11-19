Ucraina, piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra. Raid di Mosca nella notte, 9 morti – La diretta

Tentativi di riaprire i negoziati per la pace tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, è ad Ankara per un incontro con il presidente turco Erdogan alla presenza dell’inviato statunitense Steve Witkoff, volto a “sviluppare delle soluzioni” per far finire la guerra. Mentre intanto gli Usa hanno approvato la vendita di nuove armi a Kiev per 105 milioni di dollari, nella notte pesanti raid russi hanno colpito varie regioni dell’Ucraina provocando interruzioni di corrente. Ecco tutte le notizie di oggi 19 novembre in diretta.

Guerra in Ucraina, le notizie del 19 novembre Inizio diretta: 19/11/25 07:00 Fine diretta: 19/11/25 23:45