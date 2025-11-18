Venezuela, Maduro: "Pronto a parlare con Trump, bombardare il nostro popolo sarebbe inaccettabile"

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha insistito sul fatto che l’aumento della presenza militare statunitense e gli attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga nei pressi del suo Paese sudamericano hanno lo scopo di rovesciare il suo governo. Lunedì Trump non ha escluso un’azione militare contro il Venezuela, anche se ha ventilato una possibile apertura diplomatica con Maduro. Il presidente venezuelano ha risposto nel suo programma settimanale, trasmesso dal canale statale, che “chiunque voglia parlare con il Venezuela può farlo. Faccia a faccia, nessun problema. Ciò che non può essere permesso è il bombardamento e il massacro del popolo cristiano del Venezuela”. Trump ha ribadito che “probabilmente” parlerà con Maduro, ma ha sottolineato che non ha escluso la possibilità di un’azione militare sul suolo venezuelano.