Venezuela, Maduro chiede aiuto internazionale contro crescente presenza militare Usa

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha chiesto a un gruppo di esperti internazionali assistenza per cambiare la politica di Washington sulla crescente presenza militare statunitense nei Caraibi. Durante un intervento a Caracas, Maduro ha invitato gli Stati Uniti a “fermare la mano folle di chi ordina bombardamenti e guerre in Sud America”. Il riferimento è ai recenti attacchi contro imbarcazioni che Washington definisce coinvolte nel traffico di droga. Secondo Maduro, il dispiegamento di oltre una dozzina di navi e 12.000 soldati guidati dalla portaerei USS Gerald R. Ford rappresenta una minaccia regionale.