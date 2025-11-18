Ucraina, Zelensky in visita in Spagna: l'incontro con le autorità

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è arrivato a Madrid e la prima tappa per lui è stata la visita al Congresso dei deputati, dove è stato ricevuto dalla presidente della Camera Francina Armengol e dal presidente del Senato Pedro Rollán e ha firmato il libro d’onore. Per Zelensky si tratta della terza visita in Spagna dall’inizio della guerra in Ucraina. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, alle 13.30 Zelensky incontrerà alla Zarzuela re Felipe VI. Nel pomeriggio poi, alle 17, sarà ricevuto alla Moncloa dal premier spagnolo Pedro Sanchez.