Ucraina, drone manda in fiamme una petroliera turca

Un drone, probabilmente russo, ha colpito una petroliera battente bandiera turca nel porto di Izmail, nell’Oblast di Odessa, in Ucraina, causando un violento incendio. L’incidente è avvenuto lunedì 17 novembre. I servizi di emergenza ucraini hanno inviato una nave specializzata per domare le fiamme sull’autocisterna adibita al trasporto di gas liquido. L’incendio ha spinto le autorità rumene a ordinare l’evacuazione di due villaggi sul Danubio. La MT Orinda è stata colpita durante lo scarico di gas di petrolio liquefatto al porto. Tutti i 16 membri dell’equipaggio a bordo sono stati evacuati e nessuno è rimasto ferito. Prosegue intanto il tour di Zelensky in Europa: previsto per domani l’incontro in Turchia dove il presidente ucraino sarà accompagnato dall’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff.