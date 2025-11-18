Ucraina, Zelensky domani in Turchia per riattivare negoziati. Cremlino: “Non ci sarà inviato russo” – La diretta

Potrebbero riattivarsi i negoziati per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, è atteso domani 19 novembre in Turchia per “proporre delle soluzioni” ai partner per la fine del conflitto. Il Cremlino precisa però che all’incontro non è atteso nessun inviato russo. Intanto un raid di Mosca ha colpito la sede della tv Suspilne a Dnipro, danneggiando l’edificio. Ecco tutte le notizie di oggi 18 novembre in diretta.
Il governo polacco ha dichiarato che le prove suggeriscono che i servizi segreti russi siano dietro i sabotaggi ferroviari in Polonia nel fine settimana. “Tutto indica” che l’incidente ferroviario è stato “organizzato dai servizi segreti russi”, ha detto Jacek Dobrzycki, portavoce dell’esecutivo.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che sta incontrando a Madrid produttori di armi e attrezzature per la difesa. “Radar avanzati, tecnologie per droni, attrezzature essenziali: tutto questo significa una migliore protezione delle vite umane”, ha scritto il leader su X affermando poi che questo pomeriggio discuterà con il premier Pedro Sanchez di come “rafforzare la nostra difesa e le nostre industrie, sia ucraine che spagnole”. “Più legami bilaterali costruiamo con i paesi dell’Unione Europea, più diventiamo integrati con l’Europa”, ha aggiunto Zelensky.
Dopo lo scandalo di corruzione nel settore energetico che ha travolto alcuni ministri, importanti funzionari vicini al presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbero consigliato al leader di licenziare il capo dell’Ufficio presidenziale Andriy Yermak. È quanto rivela il media Ukrainska Pravda riferendo che nell’ultima settimana Zelensky ha incontrato figure chiave dell’esecutivo per capire come stabilizzare la situazione dopo lo scandalo. La maggior parte delle persone che ha incontrato Zelensky gli avrebbe quindi consigliato di sostituire Yermak, che non è gradito tra le fila del partito ‘Servitore del Popolo’. Il media ucraino riferisce che all’interno della formazione politica si è creata una corrente che minaccia addirittura l’uscita dal gruppo se Yermak non verrà licenziato.
“Domani non ci saranno rappresentanti russi in Turchia“. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito dopo che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che domani avrà degli incontri in Turchia per “rinvigorire i negoziati”. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.
Peskov ha insistito tuttavia che Mosca sia pronta a negoziare. “Per ora, questi contatti si stanno svolgendo senza la partecipazione della Russia. Attenderemo informazioni su ciò che verrà effettivamente discusso a Istanbul”, ha detto Peskov durante la sua conferenza stampa quotidiana. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso frustrazione per il rifiuto del presidente russo Vladimir Putin di cedere alle sue richieste di porre fine all’invasione dell’Ucraina. Le nuove pesanti sanzioni Usa contro l’importantissima industria petrolifera russa, ideate per spingere Putin al tavolo dei negoziati, entreranno in vigore venerdì. Le sanzioni contro le compagnie petrolifere Rosneft e Lukoil puntano a privare la macchina da guerra di Putin dei fondi necessari e a porre fine alla sua guerra di logoramento, che ha causato decine di migliaia di morti in Ucraina. Le misure comportano anche la minaccia di sanzioni secondarie contro chiunque le violi. La Cina e l’India sono i principali importatori di petrolio russo.
L’impegno della Spagna nei confronti dell’Ucraina è “a lungo termine”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares. È un impegno a favore della sovranità, dell’integrità territoriale e della difesa del popolo e del governo ucraini “per tutta la durata di questa guerra di aggressione“, ha aggiunto il ministro in un’intervista rilasciata alla radio nazionale Rne in occasione della visita di Zelensky in Spagna.
Questa è “una guerra contro l’Ucraina, contro il popolo ucraino, ma anche contro la sicurezza e i valori europei“, e “saremo al fianco del governo ucraino in tutti gli ambiti, in tutti i settori in cui l’Ucraina avrà bisogno di noi”, ha assicurato Albares precisando che lo scorso anno sono stati stanziati un miliardo di euro in aiuti per l’acquisto di equipaggiamenti militari. “Quest’anno il nostro impegno è di raggiungere almeno quella cifra“, ha aggiunto. Da quando è scoppiata la guerra, circa 250.000 ucraini hanno trovato rifugio in Spagna, secondo il ministero degli Esteri. Di questi, 40.000 sono bambini che frequentano le scuole spagnole. Albares ha sottolineato che l’impegno della Spagna va oltre la guerra e si concentrerà sulla ricostruzione del Paese, con la sua adesione all’Unione Europea. Il ministro ha voluto poi sottolineare che il governo spagnolo è “abbastanza chiaro” sul suo impegno nei confronti della Nato e ha ricordato che la Spagna ha aderito al meccanismo Purl tramite cui i Paesi alleati acquistano congiuntamente armi Usa per Kiev.
Gli edifici dell’emittente Ucraina di Stato Suspilne e Ukrainian Radio Dnipro sono stati danneggiati negli attacchi russi di ieri sera su Dnipro, nella regione Ucraina di Dnipropetrovsk. Lo riporta la stessa Suspilne, spiegando che al momento dell’attacco non c’erano dipendenti nella redazione e che a seguito dei bombardamenti è scoppiato un incendio: finestre e porte sono state spazzate via e il soffitto e il tetto dell’edificio sono stati danneggiati. Secondo Yevhen Pedashenko, caporedattore di Suspilne Dnipro, il primo piano dell’edificio, dove si trova il grande studio, è stato parzialmente distrutto.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Madrid e la prima tappa per lui è stata la visita al Congresso dei deputati, dove è stato ricevuto dalla presidente della Camera Francina Armengol e dal presidente del Senato Pedro Rollán e ha firmato il libro d’onore. Per Zelensky si tratta della terza visita in Spagna dall’inizio della guerra in Ucraina. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, alle 13.30 Zelensky incontrerà alla Zarzuela re Felipe VI. Nel pomeriggio poi, alle 17, sarà ricevuto alla Moncloa dal premier spagnolo Pedro Sanchez.
“Domani avrò degli incontri in Turchia. Ci stiamo preparando a rinvigorire i negoziati e abbiamo sviluppato delle soluzioni che proporremo ai nostri partner”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che dopo la tappa di ieri in Francia sarà invece oggi in Spagna. “Fare tutto il possibile per avvicinare la fine della guerra è la priorità assoluta dell’Ucraina. Stiamo anche lavorando per ripristinare gli scambi di prigionieri di guerra e riportare a casa i nostri prigionieri”, ha aggiunto Zelensky nel post. E ancora: “Giovedì ho dato istruzioni per preparare la riunione dello staff. Naturalmente, questa settimana ci saranno discussioni rilevanti con funzionari governativi e un incontro con la leadership della Verkhovna Rada e i membri della fazione parlamentare ‘Servitore del Popolo’ (partito di Zelensky, ndr)”. “Sto preparando diverse iniziative legislative necessarie e decisioni rapide e di principio di cui il nostro Stato ha bisogno”, ha concluso.
All’inizio di quest’anno la Turchia ha ospitato colloqui di basso livello tra Ucraina e Russia, ma l’unico progresso significativo ottenuto a Istanbul è stato lo scambio di prigionieri di guerra. Anche gli sforzi di pace internazionali guidati dagli Stati Uniti non hanno portato a nessuna svolta.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atteso oggi in Spagna per la sua terza visita dall’inizio della guerra in Ucraina. Incontrerà sia re Felipe VI che il premier spagnolo Pedro Sanchez, nonché rappresentanti dell’industria spagnola della difesa.
“Oggi ho in programma una serie di incontri in Spagna che stiamo preparando da tempo. Ci aspettiamo che un altro Paese forte aumenti il proprio sostegno, aiutandoci a proteggere vite umane e ad avvicinare la fine della guerra”, ha scritto stamattina Zelensky su X. “Stiamo lavorando per garantire che l’incontro con il primo ministro spagnolo Sánchez porti ad accordi che ci daranno maggiore forza. Ogni giorno l’Ucraina dovrebbe ottenere risultati nelle sue relazioni con i partner”, ha aggiunto.
Le centrali termoelettriche di Zuyevka e Starobeshevo, nel Donetsk occupato dalla Russia, sono state danneggiate da un bombardamento effettuato con droni ucraini. Lo ha dichiarato Denis Pushilin, capo dell’amministrazione filorussa della regione, definendo l’episodio “un attacco senza precedenti al sistema energetico della repubblica”. A seguito dell’attacco, la fornitura di energia elettrica è stata interrotta in numerose località, con gravi ripercussioni sulla popolazione civile.
Un attacco missilistico russo ha ucciso una ragazza di 17 anni e ha ferito almeno altre nove persone nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. “Il nemico ha lanciato attacchi missilistici sulla città di Berestyn” e “una ragazza di 17 anni, gravemente ferita, è morta in ospedale”, ha scritto il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram. “Attualmente ci sono nove feriti, sette dei quali sono ricoverati in ospedale”, ha aggiunto. Nella vicina regione di Dnipropetrovsk, il governatore Vladyslav Gaivanenko ha segnalato un incendio a Dnipro collegato a un attacco con droni, nel quale non risulterebbero morti o feriti.
Le forze di difesa aerea della Russia hanno abbattuto 31 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. “Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 31 droni ucraini ad ala fissa: 10 droni sono stati abbattuti nelle regioni di Voronezh e Tambov, tre nelle regioni di Rostov e Yaroslavl, due nella regione di Smolensk e uno nelle regioni di Bryansk, Kursk e Oryol”, ha riferito il dipartimento militare.