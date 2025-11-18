Ucraina, Zelensky domani in Turchia per riattivare negoziati. Cremlino: “Non ci sarà inviato russo” – La diretta

Potrebbero riattivarsi i negoziati per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, è atteso domani 19 novembre in Turchia per “proporre delle soluzioni” ai partner per la fine del conflitto. Il Cremlino precisa però che all’incontro non è atteso nessun inviato russo. Intanto un raid di Mosca ha colpito la sede della tv Suspilne a Dnipro, danneggiando l’edificio. Ecco tutte le notizie di oggi 18 novembre in diretta.

Guerra Russia-Ucraina, le notizie del 18 novembre Inizio diretta: 18/11/25 07:00 Fine diretta: 18/11/25 23:45