Meloni: "La promozione di lingua e cultura italiana è un investimento strategico"

“La promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo è un investimento strategico. Oggi gettiamo le basi e le fondamenta di una nuova comunità”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato ai partecipanti alla prima conferenza sull’Italofonia a Roma. “C’è una domanda crescente di Italia nel mondo”, ha aggiunto Meloni sottolineando come l’italiano sia parlato da 80 milioni di persone fuori dai confini nazionale e sia una delle lingue più studiate al mondo. “L’italiano ci indentifica, racconta ciò che siamo, la nostra storia e il nostro stile di vita”, ha concluso.