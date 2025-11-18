Gaza, nella Striscia la gente è divisa sulla risoluzione Onu

I palestinesi di Khan Younis hanno affermato di essere allo stesso tempo fiduciosi e diffidenti nei confronti del progetto dell’amministrazione Trump per proteggere e governare Gaza, dopo che lunedì il piano ha ottenuto una forte approvazione alle Nazioni Unite. “Ci sono cose positive per noi e anche punti negativi”, ha detto Hassan Zannoun, un uomo sfollato da Rafah. “La cosa positiva è che possiamo riposarci dalla guerra, dagli scioperi, dalle aggressioni e dalla difficile situazione in cui viviamo. I punti negativi che dobbiamo affrontare come palestinesi è che ci viene riconosciuta una cattiva reputazione”. Ciò avviene mentre martedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha applaudito l’approvazione da parte delle Nazioni Unite del piano dell’amministrazione Trump, mentre Hamas ha respinto il piano come strumento di controllo straniero.