Gaza, Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione su piano Usa. Trump: “Voto storico”. Hamas rigetta – La diretta

Un voto “di portata storica”. Così il presidente americano Donald Trump ha descritto l’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza Onu della risoluzione sul piano Usa per la Striscia di Gaza, che prevede una forza internazionale di stabilizzazione e un possibile percorso verso uno Stato palestinese. Il voto è arrivato con l’astensione di Russia e Cina, che denunciano l’assenza di garanzie per i palestinesi. E anche Hamas ha rigettato la risoluzione dell’Onu. Ecco tutte le notizie di oggi sul cessate il fuoco a Gaza in diretta.
La Federazione Russa, attraverso le parole dell’ambasciatore di Mosca all’Onu Vassily Nebenzia, ha dichiarato di non poter sostenere la risoluzione americana, sostenendo che non rispetta il principio dei “due Stati, due popoli” e conferisce in modo improprio alla Forza internazionale di stabilizzazione poteri di imposizione della pace che potrebbero renderla parte in causa nel conflitto.
L’ambasciatore cinese all’Onu, Fu Cong, ha affermato che il Consiglio deve garantire un cessate il fuoco duraturo, affrontare la crisi umanitaria di Gaza e avviare la ricostruzione, ma ha espresso “profonda preoccupazione” per il fatto che la risoluzione fosse vaga sulla struttura e sul mandato del Consiglio di pace e della Forza internazionale di stabilizzazione. Ha criticato il testo per aver dato troppo poca visibilità alla Palestina e per non aver affermato chiaramente la sovranità palestinese e la soluzione dei due Stati. Ha anche criticato il processo di approvazione, ritenendolo affrettato e senza consultazioni, e il ruolo limitato previsto per l’ONU. Citando queste preoccupazioni e le posizioni regionali, ha affermato che il suo Paese si è astenuto.
“Congratulazioni al mondo per l’incredibile voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, pochi istanti fa, che ha riconosciuto e approvato il ‘Board of Peace’, che sarà presieduto da me e includerà i leader più potenti e rispettati del mondo”. Lo scrive Donald Trump su Truth, dopo l’approvazione all’Onu della risoluzione su Gaza. “Questa sarà ricordata come una delle più grandi approvazioni nella storia delle Nazioni Unite, porterà a ulteriore pace in tutto il mondo ed è un momento di vera portata storica!“, scrive il presidente Usa, ringraziando i Paesi membri del Consiglio di sicurezza e quanti hanno sostenuto la risoluzione.
“La risoluzione odierna del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che approva il piano di pace in 20 punti del presidente Trump rappresenta una pietra miliare storica nella costruzione di una Gaza pacifica e prospera governata dal popolo palestinese, non da Hamas”. Lo scrive su X il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che il presidente Donald Trump “sta promuovendo un cambiamento reale e misurabile nella regione. Con questo voto, siamo più vicini che mai al raggiungimento di una Gaza smilitarizzata, deradicalizzata e stabile“.
Hamas respinge il piano delle Nazioni Unite per l’invio di forze internazionali a Gaza. “La risoluzione impone un meccanismo di tutela internazionale sulla Striscia di Gaza, che il nostro popolo e le sue fazioni rifiutano“, afferma il gruppo in una lunga dichiarazione su Telegram.“Assegnare alla forza internazionale compiti e ruoli all’interno della Striscia di Gaza, tra cui il disarmo della resistenza, la priva della sua neutralità e la trasforma in una parte del conflitto a favore dell’occupazione” israeliana, prosegue la dichiarazione.“Qualsiasi forza internazionale, se istituita, deve essere dispiegata solo ai confini per separare le forze, monitorare il cessate il fuoco e deve essere sotto la piena supervisione delle Nazioni Unite”, conclude.