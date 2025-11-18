Gaza, Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione su piano Usa. Trump: “Voto storico”. Hamas rigetta – La diretta

Un voto “di portata storica”. Così il presidente americano Donald Trump ha descritto l’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza Onu della risoluzione sul piano Usa per la Striscia di Gaza, che prevede una forza internazionale di stabilizzazione e un possibile percorso verso uno Stato palestinese. Il voto è arrivato con l’astensione di Russia e Cina, che denunciano l’assenza di garanzie per i palestinesi. E anche Hamas ha rigettato la risoluzione dell’Onu. Ecco tutte le notizie di oggi sul cessate il fuoco a Gaza in diretta.

