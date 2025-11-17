Roma, Verdone 'sindaco per un giorno': "Ho amato tanto questa città, Gualtieri mi ha fatto il regalo più bello"

“Gualtieri mi ha fatto il più bel regalo possibile”. Emozionatissimo Carlo Verdone ‘sindaco per un giorno’ nella sua Roma in occasione del suo 75esimo compleanno. “Ho amato tanto questa città” ha spiegato l’attore e regista che poi ha ricordato scherzando quando toccò a un suo celebre collega: “25 anni fa lo ha fatto Alberto Sordi, alla fine della giornata era morto”. Verdone ha poi parlato del suo programma per la giornata: “Io ho scelto di andare nelle periferie perché sono i luoghi più interessanti e più creativi. Bisogna dare una spinta di speranza“.