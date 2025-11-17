Verdone sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni – FOTO

Il primo cittadino Gualtieri gli ha concesso la fascia tricolore e assieme faranno un giro per le periferie della Capitale

Carlo Verdone compie 75 anni. Per l’occasione l’attore e regista sarà sindaco di Roma per un giorno. Il primo cittadino Roberto Gualtieri gli ha concesso la fascia tricolore e assieme faranno un giro per le periferie della Capitale. Al termine della giornata il comico prenderà parte alla seduta del Consiglio comunale e riceverà la Lupa Capitolina.

Verdone, nato a Roma il 17 novembre 1950, è una delle icone del cinema e della televisione italiana. Tanti i film che lo hanno reso famoso e poi consacrato come ‘Un sacco bell’, ‘Bianco, rosso e Verdone’, ‘Borotalco’, ‘Troppo forte’. ‘Viaggi di nozze’, ‘Maledetto il giorno che ti ho incontrato’, ‘In viaggio con papà’. Numerosi anche i riconoscimenti ricevuti tra cui nove David di Donatello e cinque Nastri d’Argento.

Carlo Verdone in Campidoglio, Roma, 17 novembre 2025 (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)

