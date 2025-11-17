Maltempo, la frana a Cormons: le impressionanti immagini dall'alto

Tre abitazioni sono state travolte dal movimento franoso, una colata di fango causata dalle intense piogge che continuano a imperversare a Cormons, in provincia di Gorizia. Si continuano a cercare i dispersi: un uomo di 35 anni e una donna anziana. I due, secondo le prime ricostruzioni, erano in una delle palazzine che è stata travolta da una frana, poco dopo le 5 di lunedì mattina. Sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco, con il supporto Usar da Lombardia e Veneto. Le immagini dall’alto dei vigili del fuoco sono impressionanti.