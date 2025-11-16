Ucraina, Zelensky in Grecia: firmato accordo per gas dagli Usa

Nel corso della visita in Grecia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato firmato un accordo per la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) degli Stati Uniti all’Ucraina. Zelensky e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis hanno partecipato ad Atene alla firma dell’accordo tra il fornitore di gas greco DEPA e l’ucraino Naftogas, alla presenza dell’ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia Kimberly Guilfoyle. Il gas sarà fornito tramite gasdotti dal porto settentrionale greco di Alexandroupolis al porto ucraino di Odessa. Zelensky ha precisato che la fornitura di GNL statunitense inizierà a gennaio. Fino ad allora, la Grecia fornirà all’Ucraina il gas naturale necessario a coprire il fabbisogno per il prossimo inverno e a compensare i danni alle infrastrutture energetiche causati dagli attacchi russi. “Ogni volta che la Russia distrugge qualcosa, noi ricostruiamo, ma servono tempo, sforzi, attrezzature. Per quanto riguarda il gas, è necessario importarlo per compensare la distruzione della produzione interna da parte dei russi. I nostri accordi con la Grecia sono una parte importante del grande pacchetto di misure energetiche che abbiamo preparato per questo inverno, per assicurarci che l’Ucraina sia rifornita di gas”, ha spiegato Zelensky in conferenza stampa.