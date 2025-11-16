Ucraina, allarme anti-aereo a Kiev. Zelensky: “Raggiunto accordo con Francia e Grecia”

L’esercito ucraino è sempre più in difficoltà al fronte. Ha tentato di frenare l’avanzata dei russi distruggendo la strada che collegava Selidove a Pokrovsk, cittadina al centro dei combattimenti da settimane. La situazione è critica anche nelle regioni di Zaporizhzhia e di Dnipropetrovsk mentre nella notte, a Kiev, è scattato l’allarme anti-aereo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intanto, ha riferito di aver trovato un accordo sul gas con la Grecia e un’altra intesa con la Francia per la difesa aerea.

Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025