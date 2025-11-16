Ucraina, allarme anti-aereo a Kiev. Zelensky: “Raggiunto accordo con Francia e Grecia”

L’esercito ucraino è sempre più in difficoltà al fronte. Ha tentato di frenare l’avanzata dei russi distruggendo la strada che collegava Selidove a Pokrovsk, cittadina al centro dei combattimenti da settimane. La situazione è critica anche nelle regioni di Zaporizhzhia e di Dnipropetrovsk mentre nella notte, a Kiev, è scattato l’allarme anti-aereo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intanto, ha riferito di aver trovato un accordo sul gas con la Grecia e un’altra intesa con la Francia per la difesa aerea.
Un attacco russo ha danneggiato una centrale solare nella regione di Odessa. Lo scrive su Facebook il capo dell’Amministrazione Militare Regionale di Odessa, Oleg Kiper: “Il nemico continua a colpire intenzionalmente le infrastrutture civili del sud della regione di Odessa – si legge in un post corredato da foto -. Nonostante il lavoro attivo della difesa aerea, questi droni d’attacco notturno danneggiarono nuovamente impianti energetici, inclusa una centrale solare. Gli incendi scoppiati furono prontamente stinti dalle unità del Servizio di Emergenza Statale. Fortunatamente, non ci furono vittime. Punti di invincibilità sono stati posizionati nell’area interessata. Le strutture di supporto vitale e le infrastrutture critiche sono state convertite in alimentazione di riserva”.
Accordo Ucraina-Francia per “un significativo rafforzamento della nostra aviazione da combattimento, della nostra protezione del cielo e delle nostre altre capacità di difesa”. Lo dice il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video postato sui social.
“Questo è ciò che aiuta davvero l’Ucraina a difendersi e a raggiungere i nostri obiettivi, i nostri compiti”, aggiunge Zelensky che ribadisce: ” Le principali priorità per noi oggi sono la difesa aerea, i sistemi, i missili di difesa aerea. E dopo ogni attacco russo, ci assicuriamo il ripristino delle nostre forze. Non è facile, ma ce la facciamo. Inoltre, la nostra resilienza, la nostra preparazione per l’inverno”.
“Non perdiamo un solo giorno per il nostro Paese, oggi abbiamo preparato un accordo con la Grecia sul gas per l’Ucraina. Questo sarà un altro settore dell’approvvigionamento di gas, per garantire il più possibile le rotte di importazione del gas per l’Ucraina per l’inverno”. Lo dice il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, in un video postato sui social.
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 57 droni ucraini su varie regioni russe durante la notte. Lo riporta l’agenzia russa Tass citando il ministero della Difesa. “Durante la notte, tra le 23:00. Ora di Mosca (20:00 GMT) del 15 novembre e delle 7:00 Ora di Mosca (4:00 GMT) del 16 novembre, 57 veicoli aerei ucraini senza pilota ad ala fissa sono stati intercettati e distrutti: 23 sulla regione di Samara, 17 sulla regione di Volgograd, cinque sulla regione di Saratov, cinque sulla regione di Rostov, tre sulla regione di Kursk, tre sulla regione di Voronezh e uno sulla regione di Bryansk”, la comunicazione del ministero.
“A nome del Presidente dell’Ucraina, in questi giorni ho tenuto consultazioni con la mediazione dei partner in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti sulla ripresa del processo di scambio e sul rilascio del nostro popolo dalla prigionia russa. A seguito di questi negoziati, le parti hanno concordato di attivare gli accordi di Istanbul. Stiamo parlando del rilascio di 1.200 ucraini”.
“Prossimamente si terranno consultazioni tecniche. Dovrebbero definire tutti gli aspetti procedurali e organizzativi. Stiamo lavorando senza sosta affinché gli ucraini che torneranno dalla prigionia possano festeggiare il Capodanno e il Natale a casa, al tavolo della famiglia e accanto ai propri parenti”. Lo scrive su Telegram il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa ucraino, Rustem Umerov, annunciando un possibile scambio di prigionieri con Mosca.
Allarmi anti-aereo nella notte a Kiev. Come riferito dalle autorità locali su Telegram le sirene sono risuonate nella capitale Ucraina in vista di un possibile attacco russo. Le autorità hanno invitato la popolazione a recarsi nei rifugi.