Gaza, Israele punta ad accordo ventennale di sicurezza con gli Usa

Israele sta cercando di raggiungere un accordo di sicurezza ventennale con gli Stati Uniti, basato sul principio “America first”. Lo riporta Axios citando funzionari israeliani e statunitensi. L’attuale memorandum d’intesa decennale tra i due Paesi scade nel 2028 e include circa 4 miliardi di dollari di aiuti a Israele. Secondo Axios le discussioni sul prossimo Memorandum d’intesa sono iniziate nelle ultime settimane, dopo un lungo ritardo dovuto alla guerra contro Hamas a Gaza. Israele ha proposto un accordo ventennale che terminerebbe in occasione del centenario della nascita del Paese nel 1948, e l’utilizzo di parte dei fondi per attività congiunte di ricerca e sviluppo.