Usa, statua di Trump ed Epstein riappare a Washington

La statua “Best Friends Forever” (“Migliori amici pers sempre”) dedicata a Trump ed Epstein è tornata in mostra giovedì a Washington, D.C., all’esterno del Busboys and Poets Art Café. La statua, che raffigura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il finanziere morto in carcere Jeffrey Epstein, è apparsa diverse volte negli ultimi mesi, l’ultima delle quali al National Mall. I due si tengono per mano e saltellano gioiosamente.

La ricomparsa della statua segue la pubblicazione, mercoledì, di tre e-mail relative a Trump da parte dei democratici della Commissione di vigilanza della Camera, tra cui una scritta da Epstein nel 2011 in cui raccontava alla sua confidente Ghislaine Maxwell che Trump aveva “trascorso ore” a casa sua con una vittima del traffico sessuale.