Usa, diffuse mail di Epstein su Trump: “Per ore a casa mia con una ragazza”

I democratici della commissione di vigilanza della Camera Usa hanno diffuso alcune e-mail che Jeffrey Epstein si sarebbe scambiato con Ghislaine Maxwell e con l’autore Michael Wolff e in questi messaggi il nome di Donald Trump viene citato più volte. Lo riporta la Cnn, spiegando che in una delle e-mail Epstein afferma che Trump ha trascorso molto tempo con una donna che i democratici della Commissione di Vigilanza descrivono come una vittima del traffico sessuale di Epstein.

In un altro messaggio, inoltre, Epstein afferma che Trump “sapeva delle ragazze”, apparentemente in riferimento alla dichiarazione di Trump di aver cacciato Epstein dal suo club Mar-a-Lago per aver adescato giovani donne che lavoravano lì, scrive la Cnn. L’emittente sottolinea che Trump non ha ricevuto né inviato nessuno dei messaggi diffusi dai democratici oggi, che risalgono in gran parte a prima del suo mandato presidenziale, e non è stato accusato di alcun reato penale in relazione a Epstein né Maxwell.

La mail del 2011: “Quel cane che non ha abbaiato è Trump”

La Cnn riporta che in una mail datata 2 aprile 2011 Epstein scrisse a Maxwell: “Voglio che tu capisca che quel cane che non ha abbaiato è Trump… (omissis) ha trascorso ore a casa mia con lui… non è mai stato citato”. Il nome della persona a cui Epstein fa riferimento nella sua e-mail è stato oscurato dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti e la Cnn riferisce di non essere stata in grado di determinare chi sia questa persona.

Il rapporto di Trump con Epstein è stato oggetto di attenzione nel mezzo di una tempesta politica a Washington su se e quando il governo federale renderà pubblici i suoi file su Epstein, che è morto in carcere nel 2019. La polemica si è accesa all’inizio di quest’anno, quando il Dipartimento di Giustizia di Trump ha dichiarato di mantenere la sua precedente conclusione che Epstein sia morto suicida e di non avere intenzione di fornire ulteriori informazioni sul caso.