'Splendida Cornice': Elio omaggia il maestro Peppe Vessicchio

Nella nuova puntata di ‘Splendida Cornice’, Elio in un omaggio ironico e affettuoso al maestro Peppe Vessicchio, ripercorre gli storici Festival di Sanremo vissuti insieme — dai secondi posti ai tentativi (riusciti) di arrivare ultimi — tra aneddoti surreali, richieste impossibili e tutta la “elasticità mentale” del direttore d’orchestra più iconico della televisione italiana. Dalla storia del gong inserito all’ultimo secondo all’orchestra del ’96 alle versioni compresse delle canzoni imposte ai tempi di Pippo Baudo, Elio racconta le follie e il talento di Vessicchio, definito “il migliore di tutti”.

Per celebrare il leggendario “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”, Geppi ed Elio replicano in studio la celebre impresa dei 60 secondi, provando a superare il record con “Neanche un minuto di un caco” eseguita live. A certificare il tentativo, la cronometrista ufficiale Irene Cataldo.