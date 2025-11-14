Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, Muntoni: "Ipotesi realistica che ci possano essere corpi"

“È un’ipotesi realistica” che ci possano essere corpi all’interno della catacomba sotto la Casa del Jazz a Roma dove si sta scavando così “come qualunque altra ipotesi in una situazione di questo genere, visti gli ‘ambienti’ che hanno frequentato la villa e il periodo storico”. Lo dice l’ex giudice Guglielmo Muntoni, ora presidente dell’Osservatorio sulle politiche per il contrasto alla criminalità economica della Camera di Commercio di Roma, che oggi ha partecipato agli scavi alla Casa del Jazz a Roma, dove si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994.