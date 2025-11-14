Giudice Adinolfi, ripresi gli scavi sotto la Casa del Jazz – La diretta

Sono ripresi questa mattina, 14 novembre, gli scavi sotto la Casa del Jazz, locale sulla Cristoforo Colombo a Roma.

Si sta utilizzando un escavatore sotto quella che un tempo fu la residenza del cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti, per trovare i resti del giudice Paolo Adinolfi, magistrato romano di cui non si sa più nulla dal 1994. Giovanna e Lorenzo Adinolfi, figli del giudice, questa mattina sono andati sul posto.