Giudice Adinolfi, ripresi gli scavi sotto la Casa del Jazz – La diretta

Sono ripresi questa mattina, 14 novembre, gli scavi sotto la Casa del Jazz, locale sulla Cristoforo Colombo a Roma.
Si sta utilizzando un escavatore sotto quella che un tempo fu la residenza del cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti, per trovare i resti del giudice Paolo Adinolfi, magistrato romano di cui non si sa più nulla dal 1994. Giovanna e Lorenzo Adinolfi, figli del giudice, questa mattina sono andati sul posto.
Sta partecipando anche Raffaele Ranucci, amministratore delegato di Musica per Roma, agli scavi sotto la Casa del Jazz, locale sulla Cristoforo Colombo a Roma, dove da ieri si scava per trovare i resti del giudice Paolo Adinolfi, magistrato romano di cui non si sa più nulla dal 1994. “Stasera è in programma un concerto e si svolgerà tutto come previsto”, ha detto ai cronisti lasciando Villa Osio. Il concerto è quello di Hakan Basar Trio. Ai giornalisti che chiedevano dettagli sugli scavi ha risposto: “È una cantina alla quale non abbiamo mai avuto accesso, nessuna camera segreta”.
Giovanna e Lorenzo, figli di Paolo Adinolfi, hanno lasciato la Casa del Jazz a Roma, dove questa mattina sono ripresi gli scavi per cercare il corpo dell’ex magistrato romano di cui non si sa più nulla dal 1994. I lavori sotto quella che un tempo fu la residenza del cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti, continuano. Al lavoro anche un escavatore.