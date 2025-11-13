Accesso Archivi

Giudice Adinolfi, si cercano i resti sotto Casa del Jazz a Roma: gli scavi

LaPresse

Dall’alba di giovedì gli investigatori, con l’ausilio dei cani molecolari, hanno iniziato degli scavi sotto la Casa del Jazz, punto di riferimento della cultura romana all’inizio di via Cristoforo Colombo a Roma, sorto su un bene confiscato alla criminalità organizzata. La notizia è stata anticipata da ‘Il Corriere della Sera’. La decisione di intervenire è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura in seguito a una richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994, possano trovarsi proprio in quell’area. Sul posto Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, coordinati dalla Prefettura. Le ricerche mirano a ispezionare gallerie sotterranee mai esplorate prima.L’intervento è stato disposto dalla Prefettura dopo la decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in seguito a una richiesta dell’ex magistrato Guglielmo Muntoni.