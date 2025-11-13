Accesso Archivi

giovedì 13 novembre 2025

Roma, scavi sotto la Casa del Jazz: si cerca il giudice Adinolfi scomparso nel ’94

Roma Casa del jazz, cristoforo colombo, le forze di polizia su indicazione di un magistrato, scavano ala ricerca del probabile corpo del giudice adinolfi. nella foto un momento degli scavi all’interno del parco della casa del jazz. Roma 13 novembre 2025 (Foto: Francesco Benvenuti / LaPresse)
LaPresse
Il luogo è un bene confiscato alla criminalità organizzata

Dall’alba di oggi gli investigatori, con l’ausilio dei cani molecolari, hanno scavato sotto la Casa del Jazz, punto di riferimento della cultura romana all’inizio di via Cristoforo Colombo a Roma, sorto su un bene confiscato alla criminalità organizzata.

La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. La decisione di intervenire è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura in seguito a una richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994, possano trovarsi proprio in quell’area. Sul posto Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, coordinati dalla Prefettura.

Secondo quanto si apprende, le ricerche avviate sotto la Casa del Jazz a Roma mirano a ispezionare gallerie sotterranee mai esplorate prima. Al momento sono state sospese e riprenderanno domani.

“Per il momento bisogna solo aspettare l’evoluzione di questa attività. Io e la mia famiglia, in questo momento, preferiamo non commentare e dire nulla”. Così l’avvocato Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice scomparso il 2 luglio del 1994.

L’albero dedicato al giudice Adinolfi nel cortile del tribunale di Piazzale Clodio a Roma

