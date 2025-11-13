Roma, scavi sotto la Casa del Jazz: si cerca il giudice Adinolfi scomparso nel ’94

Dall’alba di oggi gli investigatori, con l’ausilio dei cani molecolari, hanno scavato sotto la Casa del Jazz, punto di riferimento della cultura romana all’inizio di via Cristoforo Colombo a Roma, sorto su un bene confiscato alla criminalità organizzata.

La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. La decisione di intervenire è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura in seguito a una richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni. Tra le ipotesi al vaglio, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994, possano trovarsi proprio in quell’area. Sul posto Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, coordinati dalla Prefettura.

Secondo quanto si apprende, le ricerche avviate sotto la Casa del Jazz a Roma mirano a ispezionare gallerie sotterranee mai esplorate prima. Al momento sono state sospese e riprenderanno domani.

“Per il momento bisogna solo aspettare l’evoluzione di questa attività. Io e la mia famiglia, in questo momento, preferiamo non commentare e dire nulla”. Così l’avvocato Lorenzo Adinolfi, figlio del giudice scomparso il 2 luglio del 1994.

L’albero dedicato al giudice Adinolfi nel cortile del tribunale di Piazzale Clodio a Roma