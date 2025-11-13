Accesso Archivi

Giachetti ironico sul gelato alla Buvette: "Grande risultato per la Nazione"

L’ironia di Roberto Giachetti nel suo intervento alla Camera dei Deputati di giovedì mattina. Nel mirino del deputato di Italia Viva il collega Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia e il gelato alla Buvette. “Devo chiedergli scusa perché l’ho anche aggredito per protestare perché i gusti del gelato alla Buvette sono solo sei e devo dare atto che la sollecitazione ha consentito che abbiamo aggiunto ai sei gusti, la panna da oggi”, ha detto Giachetti aggiungendo: “Un grande risultato per la Nazione