Attentati Parigi 2015, Macron e Hidalgo al Bataclan: le immagini della commemorazione

Si è tenuta davanti al Bataclan l’ultima commemorazione ufficiale sui siti colpiti dagli attacchi coordinati che la sera del 13 novembre di 10 anni fa, nel 2015, presero di mira diverse zone di Parigi. Dieci anni fa, circa 1500 persone assistevano al concerto del gruppo Eagles of Death Metal quando un commando jihadista aprì il fuoco sulla folla. La commemorazione è stata guidata dal presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie, e dalla sindaca Anne Hidalgo, che avevano già fatto tappa negli altri luoghi colpiti quella notte: prima lo Stade de France a Saint-Denis e poi le terrasses di diversi bar e ristoranti nel X e XI arrondissement. L’attacco al Bataclan fu il più lungo di quella notte, oltre che quello con più vittime. Vi morirono 92 persone, i cui nomi sono stati letti durante la commemorazione. Macron e Hidalgo hanno deposto dei fiori e hanno poi osservato un minuto di silenzio. Alle 18 è attesa una cerimonia ufficiale che si terrà al ‘Jardin du 13-Novembre‘, un nuovo giardino commemorativo di fronte al municipio.