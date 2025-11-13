Bataclan, la Francia ricorda le vittime del terrore a 10 anni di distanza – La diretta

La Francia ricorda oggi il decimo anniversario degli attentati terroristici del 13 novembre 2015, che causarono 132 morti e centinaia di feriti. Una notte di sangue che sconvolse il cuore di Parigi con sparatorie nei caffè, esplosioni nei pressi dello Stade de France e il massacro al Bataclan, e che cambiò per sempre il senso di sicurezza dei francesi.
Il presidente Emmanuel Macron e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo guideranno le commemorazioni nei diversi luoghi degli attacchi: dallo Stade de France di Saint-Denis ai locali del 10° e 11° arrondissement, fino alla sala concerti Bataclan, dove verranno osservati minuti di silenzio davanti alle targhe commemorative.
La strage e il processo
La notte del 13 novembre 2015, in meno di mezz’ora, nove jihadisti affiliati all’Isis colpirono in diversi punti della capitale: kamikaze si fecero esplodere fuori dallo Stade de France, uomini armati aprirono il fuoco sui dehors dei bar e tre terroristi fecero irruzione al Bataclan alle 21.47, uccidendo 90 persone durante un concerto prima dell’intervento della polizia. Due sopravvissuti, poi suicidatisi, sono stati successivamente riconosciuti tra le vittime. Il lungo processo celebrato tra il 2021 e il 2022 si è concluso con l’ergastolo senza condizionale per Salah Abdeslam, unico sopravvissuto tra gli attentatori, e con la condanna di altri 19 imputati.
“Dieci anni fa Parigi, l’Europa, l’Occidente venivano colpiti al cuore dalla strage del Bataclan. 130 vittime innocenti, tra cui la giovane italiana Valeria Solesin, uccise dal fanatismo islamista. A distanza di un decennio, l’estremismo islamico rimane la principale minaccia alla nostra sicurezza, ai nostri valori, alla nostra identità. Un pensiero alle famiglie e ai sopravvissuti: onorare la memoria di quella strage ci ricorda che non possiamo – e non dobbiamo – mai abbassare la guardia”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un post su Facebook.
“Il 13 novembre 2015, dieci anni fa, il cuore di Parigi fu strappato via. Quella sera, persone che svolgevano le loro normali attività – sedute fuori dai caffè, ad assistere a un concerto – furono brutalmente private della vita.
Dieci anni dopo, ricordiamo. Ricordiamo le 132 vittime, i loro volti, le loro storie stroncate. Pensiamo a tutti coloro che sono sopravvissuti e a coloro che portano ancora le cicatrici, visibili o invisibili, di quella notte terribile. Pensiamo anche alle loro famiglie, ai loro cari e a tutti coloro che, negli ultimi dieci anni, hanno portato il peso schiacciante del lutto. Ma ricordiamo anche la risposta della Francia, quella di una nazione inflessibile di fronte al dolore”. Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una nota. “In Place de la République, la folla si radunò in ricordo, creando uno spirito di solidarietà. Quella sera, delle vite furono rubate. Fu un attacco ai nostri valori: libertà, pace e tolleranza. La gioia di stare insieme. Valori che hanno plasmato la Francia. Valori di cui l’Europa va orgogliosa. Oggi la Francia è in lutto. E noi piangiamo con lei. Parigi è stata ferita, ma Parigi continua a vivere. Fluctuat nec mergitur – Sbattuta dalle onde, ma non affonda”, conclude.
Come dieci anni fa, Place de la République si trasformerà in un luogo di raccoglimento. I cittadini sono invitati a deporre fiori, candele e messaggi ai piedi della statua della Marianne, simbolo della Repubblica francese. Le autorità hanno chiesto di mantenere un clima di calma e rispetto, per lasciare spazio ai familiari delle vittime.
Il momento più solenne sarà l’inaugurazione del Jardin du 13-Novembre, un nuovo giardino della memoria di fronte all’Hôtel de Ville. Realizzato in collaborazione con le associazioni dei familiari, ospita i 132 nomi delle vittime incisi su stele di granito, circondate da piante. Su richiesta delle famiglie, sono stati inseriti anche elementi di vita quotidiana – come mangiatoie per uccelli e aree d’ombra – per ricordare che la memoria convive con la vita. In serata, la Torre Eiffel si illuminerà con i colori della bandiera francese. Anche il calcio renderà omaggio alle vittime con un minuto di silenzio prima della partita di qualificazione ai Mondiali tra Francia e Ucraina al Parc des Princes.
“Il decimo anniversario riapre ferite profonde. Le emozioni e la tensione sono ovunque per noi sopravvissuti”, racconta Arthur Dénouveaux, scampato al Bataclan e presidente dell’associazione Life for Paris. “Non si guarisce mai del tutto: si impara solo a vivere in modo diverso”.