Bataclan, la Francia ricorda le vittime del terrore a 10 anni di distanza – La diretta

La Francia ricorda oggi il decimo anniversario degli attentati terroristici del 13 novembre 2015, che causarono 132 morti e centinaia di feriti. Una notte di sangue che sconvolse il cuore di Parigi con sparatorie nei caffè, esplosioni nei pressi dello Stade de France e il massacro al Bataclan, e che cambiò per sempre il senso di sicurezza dei francesi.

Il presidente Emmanuel Macron e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo guideranno le commemorazioni nei diversi luoghi degli attacchi: dallo Stade de France di Saint-Denis ai locali del 10° e 11° arrondissement, fino alla sala concerti Bataclan, dove verranno osservati minuti di silenzio davanti alle targhe commemorative.

La strage e il processo

La notte del 13 novembre 2015, in meno di mezz’ora, nove jihadisti affiliati all’Isis colpirono in diversi punti della capitale: kamikaze si fecero esplodere fuori dallo Stade de France, uomini armati aprirono il fuoco sui dehors dei bar e tre terroristi fecero irruzione al Bataclan alle 21.47, uccidendo 90 persone durante un concerto prima dell’intervento della polizia. Due sopravvissuti, poi suicidatisi, sono stati successivamente riconosciuti tra le vittime. Il lungo processo celebrato tra il 2021 e il 2022 si è concluso con l’ergastolo senza condizionale per Salah Abdeslam, unico sopravvissuto tra gli attentatori, e con la condanna di altri 19 imputati.