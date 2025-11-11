Turchia, i resti dell’aereo militare C-130 precipitato al confine con la Georgia

(LaPresse) Un aereo militare da trasporto turco C-130 con 20 persone a bordo è precipitato in Georgia, vicino al confine con l’Azerbaigian, secondo quanto riferito dalle autorità turche e georgiane. Immagini diffuse dai media turchi mostrano l’aereo mentre perde quota lasciando dietro di sé una scia di fumo bianco. Il velivolo era decollato dall’Azerbaigian ed era diretto in Turchia quando si è schiantato, ha dichiarato il Ministero della Difesa turco. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha lasciato intendere la presenza di vittime, esprimendo “profondo dolore” e cordoglio per i martiri, auspicando di superare la tragedia “con il minor numero possibile di perdite”. Il ministero turco ha precisato che a bordo si trovavano 20 militari, inclusi i membri dell’equipaggio. Sono state avviate operazioni di ricerca e soccorso in collaborazione con le autorità azere e georgiane. Il Ministero dell’Interno georgiano ha confermato che l’incidente è avvenuto nel municipio di Sighnaghi, vicino al confine azero, e ha aperto un’indagine ufficiale. Gli aerei da trasporto C-130 sono ampiamente impiegati dalle forze armate turche per il trasporto di personale e operazioni logistiche. L’episodio evidenzia ancora una volta la stretta cooperazione militare tra Turchia e Azerbaigian.