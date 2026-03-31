Pnrr, Tremonti: "Follia usarlo per rifare gli italiani"

“Secondo me l’errore più grande è stato fatto non quando hanno preso i fondi del PNRR, ma quando hanno deciso che i fondi del PNRR servivano per rifare non solo l’Italia, ma anche gli italiani”. A dirlo è Giulio Tremonti, presidente di Aspen Institute Italia, a margine dell’evento di Aspen “Infrastrutture intelligenti – una visione strategica per lo sviluppo dell’ltalia” organizzato con WeBuild all’auditorium del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. “E allora è venuta fuori una pila di carte, di documenti in inglese e in matematica – ha proseguito Tremonti – Rifai gli italiani vuol dire i soldi non solo per le infrastrutture, per l’energia, ma anche per gli asili, magari gli asili nei comuni dove non ci sono i bambini. E questa è stata la follia del PNRR italiano”, ha concluso.