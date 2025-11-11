Shutdown Usa, Trump: “Soddisfatto dell’accordo trovato in Senato”

Donald Trump si dice “soddisfatto” dell’accordo raggiunto al Senato per mettere fine allo shutdown. “Rispetterò l’accordo. L’accordo è molto buono. Non daremo un trilione e mezzo di dollari a persone che provengono dal carcere, dalle gang, dallo spaccio di droga e a tutti gli altri che volevano ricevere assistenza sanitaria, il che avrebbe danneggiato il nostro sistema sanitario. Vogliamo un sistema sanitario in cui paghiamo le persone invece delle compagnie di assicurazione”, ha detto il presidente Usa, parlando nello Studio Ovale con i giornalisti. L’accordo, che dovrà ancora essere approvato dalla Camera, include disposizioni che annullerebbero i licenziamenti di massa dei dipendenti federali e garantirebbero loro la retribuzione una volta terminato lo shutdown.