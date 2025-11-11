Shutdown Usa, Senato approva misura per porre fine allo stallo

Dopo 41 giorni di stallo, il Senato americano ha approvato una legge per porre fine allo shutdown, la paralisi delle attività amministrative federali Usa dovuta alla mancata approvazione della legge di bilancio. Raggiunti i 60 voti necessari per porre fine alla chiusura (la più lunga della storia) grazie a un piccolo gruppo di senatori moderati democratici che ha trovato un accordo con i repubblicani nonostante le critiche provenienti dall’interno del proprio partito. Lo shutdown potrebbe protrarsi ancora per qualche giorno, in attesa che i membri della Camera, in pausa da metà settembre, tornino a Washington per votare la legge. Ma è solo questione di tempo. Il presidente americano Donald Trump ha manifestato il proprio sostegno al disegno di legge, affermando lunedì che “riapriremo il nostro Paese molto rapidamente”.