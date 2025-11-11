Pakistan, attentato a Islamabad: gli attimi successivi all’esplosione

Almeno 12 persone sono state uccise e 27 sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta fuori da un tribunale distrettuale di Islamabad, la capitale del Pakistan. Un attentatore suicida ha fatto deflagrare ordigni che aveva addosso nei pressi di un veicolo della polizia. Secondo la televisione nazionale, le vittime erano per lo più passanti o persone che si erano recate in tribunale per assistere alle udienze. L’esplosione ha innescato un incendio nel parcheggio e anche i veicoli parcheggiati nelle vicinanze hanno preso fuoco.