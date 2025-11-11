Irlanda, la cerimonia di insediamento di Catherine Connolly

(LaPresse) Catherine Connolly si è insediata come decimo presidente dell’Irlanda al Castello di Dublino. L’indipendente di sinistra, 68 anni, ha ottenuto il 63% dei voti in una schiacciante vittoria elettorale il 25 ottobre 2025, sconfiggendo comodamente la sua rivale di centro-destra, l’ex ministro Heather Humphreys. La politica ha vinto dopo che i partiti di opposizione di sinistra irlandesi, tra cui il Sinn Féin, si sono uniti per sostenerla. Sebbene i presidenti irlandesi abbiano un ruolo prevalentemente cerimoniale e non abbiano poteri esecutivi come quello di legiferare, essi rappresentano l’Irlanda sulla scena mondiale e sono spesso visti come una voce unificante sulle questioni più importanti.