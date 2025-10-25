Chi è Catherine Connolly, la nuova presidente dell’Irlanda

Critica verso Israele e la “militarizzazione” dell’Ue, è avvocata e psicologa clinica

Catherine Connolly, 68 anni, indipendente di sinistra, è la nuova presidente dell’Irlanda, dopo aver ottenuto oltre il 60% dei voti nelle elezioni che si sono tenute venerdì. Succederà a Michael D. Higgins, presidente dal 2011, che ha già ricoperto due mandati di sette anni, il massimo previsto dalla legge irlandese. Connolly sarà la decima presidente dell’Irlanda e la terza donna a ricoprire questa carica.

La carriera politica

Ex avvocata, psicologa clinica e parlamentare indipendente dal 2016, ha ottenuto il sostegno dei partiti di sinistra: il movimento indipendentista Sinn Féin, il Partito Laburista e i Socialdemocratici. All’inizio della campagna elettorale era considerata una candidata presidenziale improbabile, ma è diventata la favorita dopo il ritiro di Jim Gavin, candidato del Fianna Fail, il partito di centrodestra. Connolly ha iniziato la sua carriera politica quando è stata eletta nel Consiglio comunale di Galway nel 1999. Cinque anni dopo è stata eletta sindaca. Lasciò il partito laburista nel 2006, quando le fu impedito di correre accanto a Higgins nelle elezioni parlamentari.

Le idee sulle guerra a Gaza e in Ucraina

Connolly è nota per la sua forte posizione contro Israele nella guerra a Gaza. Le sue opinioni sui palestinesi e sul gruppo militante Hamas hanno suscitato parecchie critiche durante la campagna elettorale. A settembre erano scoppiate polemiche per le sue dichiarazioni in cui definiva Hamas “parte integrante del popolo palestinese”. Per questo è stata accusata di essere riluttante a condannare le azioni del 7 ottobre 2023. In seguito ha affermato di “condannare fermamente” le azioni di Hamas, criticando al contempo Israele per aver compiuto quello che lei ha definito un genocidio a Gaza. Gli oppositori hanno affermato che ha rischiato di far scappare gli alleati dopo aver messo in guardia dalla crescente “militarizzazione” dell’Ue. Alcuni hanno anche messo in discussione il suo passato come avvocata che rappresentava le banche che pignoravano le case delle persone. Sotto i riflettori è stato posto anche un viaggio compiuto nel 2018 con gli ex eurodeputati Clare Daly e Mick Wallace in Siria durante il periodo in cui era al potere il dittatore Bashar al-Assad. Connolly ha difeso il contesto del viaggio, affermando che si trattava di una missione conoscitiva e sottolineando di non aver incontrato Assad.

L’infanzia e gli studi

Connolly è cresciuta a Shantalla, un sobborgo di Galway, in una famiglia di 14 figli. Suo padre era un carpentiere e costruttore di barche. Ha conseguito un master in psicologia clinica presso l’Università di Leeds nel 1981 e, nel 1989, una laurea in giurisprudenza presso l’Università di Galway, diventando avvocata nel 1991.