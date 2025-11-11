Egitto, apre al Cairo il Grand Egyptian Museum: svelati i tesori di Tutankhamon

(LaPresse) Il Grand Egyptian Museum ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico con una cerimonia inaugurale sfarzosa, alla presenza di reali e capi di Stato. Il progetto, dal valore di 1 miliardo di dollari, è stato presentato come il più grande museo al mondo dedicato a una singola civiltà, ospitando circa 50.000 reperti. Per la prima volta, i visitatori possono ammirare l’intera collezione di tesori della tomba del faraone Tutankhamon, scoperta nel 1922: oltre 5.000 manufatti, tra cui gioielli, carri dorati e la celebre maschera funeraria d’oro. “È stato incredibile, soprattutto la maschera,” ha commentato Nikolas Voulgarakis, un turista greco. Situato ai margini del Cairo in Egitto, vicino alle Piramidi di Giza, il museo punta a rilanciare il turismo egiziano e a dare impulso all’economia nazionale, in difficoltà negli ultimi anni.