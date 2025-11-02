Egitto, al Sisi presiede la spettacolare inaugurazione del Grande Museo Egizio

Una cerimonia spettacolare con uno show di luci con droni che hanno proiettato nel cielo antiche divinità e piramidi ha segnato la maestosa inaugurazione del Grande Museo Egizio, dedicato all’antica civiltà nei pressi del Cairo tra la Sfinge e le Piramidi di Giza. A presiedere l’apertura del grande progetto iniziato nel 2005 dall’allora presidente Hosni Mubarak, l’attuale capo di Stato Abdel-Fattah al-Sisi, che ha ricevuto reali e leader da tutto il mondo, tra cui il Gran Duca di Lussemburgo Henri, la regina Rania di Giordania, il principe dell’Oman Sayyid Theyazin bin Haitham al Said, il premier greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente colombiano Gustavo Petro.