Nicolas Sarkozy, a Parigi l'udienza per la libertà vigilata: l'arrivo di Carla Bruni in tribunale

Carla Bruni e due dei figli di Nicolas Sarkozy si sono presentati in tribunale a Parigi lunedì mattina per assistere all‘udienza per decidere sulla scarcerazione dell’ex presidente francese. Sarkozy si trova in prigione dal 21 ottobre scorso, giorno in cui ha iniziato a scontare la pena di cinque anni a cui è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. Sarkozy, 70 anni, è diventato il primo ex capo di Stato francese dell’era moderna a finire dietro le sbarre dopo la sua condanna il 25 settembre. Se la richiesta della difesa verrà accolta, Sarkozy potrebbe lasciare il carcere La Santé di Parigi entro poche ore sotto la supervisione giudiziaria.