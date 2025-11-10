Francia, accolta la richiesta di scarcerazione di Sarkozy: da oggi in libertà vigilata

La Corte d’appello di Parigi ha accolto la richiesta di scarcerazione dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, a meno di tre settimane dall’dall’inizio della pena detentiva di 5 anni prevista dalla sua condanna per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. Da oggi Sarkozy sarà in libertà vigilata.

La condanna e l’incarcerazione

A seguito della sua condanna del 25 settembre Sarkozy, 70 anni, era diventato il primo ex capo di Stato francese dell’era moderna a finire dietro le sbarre. Era stato incarcerato il 21 ottobre in attesa dell’appello, ma aveva immediatamente presentato istanza di scarcerazione anticipata. Secondo la legge francese, la detenzione prima della sentenza d’appello è eccezionale. L’ex presidente, che ha guidato la Francia dal 2007 al 2012, nega ogni illecito e afferma di essere vittima di un “complotto” legato all’ex leader libico Muammar Gheddafi. Sarkozy deve anche affrontare altri procedimenti. Fra questi, una sentenza della Corte suprema francese attesa il 26 novembre sul cosiddetto ‘affaire Bygmalion’, nell’ambito del quale è stato condannato a febbraio del 2024 a un anno di reclusione, di cui 6 mesi effettivi, con l’accusa di finanziamento illegale della sua campagna per la rielezione presidenziale che perse nel 2012, nonché un’indagine in corso su una presunta intimidazione di testimoni nel caso Libia. La decisione è attesa per le 13.30.

Le sue parole: “In carcere è molto dura, un incubo”

“È dura, molto dura”. Lo ha detto l’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, parlando della sua detenzione, che ha definito “un incubo”, poco prima della decisione della Corte. “Vorrei che foste convinti di una cosa: non ho mai avuto la folle idea di chiedere a Gheddafi alcun finanziamento. Non confesserò mai qualcosa che non ho fatto”, ha dichiarato Sarkozy. “Ho risposto scrupolosamente a tutte le convocazioni. Non avrei mai immaginato di conoscere la prigione a 70 anni. Questa prova mi è stata imposta, l’ho vissuta. È dura, è molto dura”, ha proseguito. E ancora: “Amo il mio Paese, la mia famiglia è in Francia, mi batto affinché la verità trionfi”. Sarkozy ha anche “reso omaggio” al personale penitenziario, dicendo che “ha dato prova di eccezionale umanità, rendendo sopportabile questo incubo”.